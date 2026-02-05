DESCUBRIERON UN NUEVO CACHORRO DE YAGUARETE EN EL IMPENETRABLE

Según informaron este miércoles desde la Fundación Rewilding, un grupo de guías locales detectó una nueva cría de yaguareté en la zona de El Impenetrable, del cual no se tenía registro.

«El avistaje del primer cachorro silvestre en el río Bermejo marcó un hito en la recuperación del yaguareté en el Chaco argentino», indicaron.

El registro lo realizaron dos guías locales, Pablo y Darío, y se produjo en agosto de 2024. En esa ocasión, observaron en una barranca, sentados de frente, a Nalá y su cría.

Meses después, personal del Parque Nacional El Impenetrable volvió a observar a un yaguareté con un cachorro a orillas del mismo río. La hembra no pudo ser identificada (aunque supusimos que se trataba nuevamente de Nalá) y esta vez se pudo observar a lo lejos al cachorro correr por la barranca, mostrando un rasgo muy característico: le faltaba la mayor parte de su cola.

Recientemente, en las cámaras trampa colocadas por Rewilding Argentina, volvieron a obtener imágenes (varios videos) de Nalá y su cachorro. Y, para sorpresa, la cola del ya juvenil yaguareté está intacta.

«Esto confirma la presencia de un segundo nacimiento en El Impenetrable, y estamos seguro de que la hembra no identificada es Kerana, que se mostraba con su hijo o hija, al que le falta buena parte de su cola», explicaron.

«La naturaleza, El Impenetrable y el yaguareté nos reservan estas sorpresas que nos brindan esperanza a futuro», concluyeron.