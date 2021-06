¿CONFUSIÓN O PREMEDITADO?: NO DEJABAN ENTRAR INTENDENTES RADICALES A IMPSA

«Hubo un pequeño malentendido, suponemos», manifestó el jefe comunal y añadió que esto se logró destrabar gracias a tratativas del gobierno provincial.

«Es cuánto menos llamativo, pero se pudo solucionar. Esperemos que no sea significativo de otra cosa y esa grieta no se traslade a alas acciones que tiene que hacer IMPSA», explicó García Zalazar.

El jefe comunal alabó el potencial de la empresa que ha sido rescatada gracias a la compra de acciones por parte del Estado Nacional y del mendocino.

IMPSA fue salvada por el Estado Nacional y el provincial

«Esperemos que la empresa crezca», explicó García Zalazar y añadió que la compra de acciones ha sido estratégica.

Advertencia empresarial sobre IMPSA

Con la compra de acciones, es el Estado Nacional el que pasa a controlar la empresa con más del 60% de las acciones, mientras que Mendoza quedó con un poco más de 20%.

Frente a esto, la Unión Industrial de Mendoza, advirtió sobre la responsabilidad que tendrá la política en dirigir a IMPSA.

«El temor que tenemos como representantes del sector empresario y como ciudadanos es que esta compañía termine politizada y que no produzca nada como puede ser los Astilleros Santiago, que tienen muchísimos empleados y no produce nada. Por eso tenemos claro que esto no es un espacio para cederlo a la política. Las instituciones privadas y los cuadros técnicos tienen mucho por hacer, como los colegios que agrupan a los profesionales», manifestó el empresario Mauricio Badaloni desde la planta industrial de IMPSA, antes de la visita del presidente Alberto Fernández.