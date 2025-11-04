CONDENARON A 15 AÑOS DE PRISIÓN A UN HOMBRE POR ABUSO SEXUAL AGRAVADO

El Tribunal Oral Penal N° 1 dictó el veredicto N° 493 el lunes 3 de noviembre de 2025, en el marco de un juicio por delitos contra la integridad sexual.

El hombre fue declarado culpable y autor material de los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con una menor de edad, y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su expareja.

Los abusos ocurrieron en la localidad de Saladas y tuvieron como víctimas a la hija menor de edad del acusado y a su expareja, en un contexto de convivencia familiar.

El debate oral se desarrolló desde las 8:30 del lunes 3 de noviembre con la intervención del Ministerio Público Fiscal, la defensa y las partes intervinientes. El Tribunal resolvió mantener la medida de arresto domiciliario dispuesta previamente hasta que la sentencia quede firme.

Asimismo, se dispuso que la lectura de los fundamentos se realice el 10 de noviembre a las 12:30 horas, y que se notifique la resolución a las víctimas, al Registro Nacional de Reincidencia y al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual del Superior Tribunal de Justicia.