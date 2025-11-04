LA ANMAT PROHIBIÓ UN MEDICAMENTO PARA LA DIABETES Y DE SUPLEMENTOS DIETARIOS

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización de 18 suplementos dietarios y un medicamento para la diabetes, además de otros productos alimenticios y farmacéuticos, tras detectar graves irregularidades sanitarias y administrativas.

Mediante la Disposición 8186/2025, publicada en el Boletín Oficial, el organismo ordenó el retiro del mercado de todos los suplementos elaborados por la empresa Grupo Bio Fit SRL, con sede en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe.

La medida alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento de esos productos, que se encontraban en infracción por carecer de registros sanitarios vigentes, exhibir números RNPA vencidos y un RNE dado de baja, lo que los convierte en productos apócrifos.

Entre los suplementos prohibidos se incluyen combinaciones de vitaminas, minerales y extractos naturales como cúrcuma, spirulina, magnesio, colágeno, cartílago de tiburón, café verde, ajo, valeriana y ginkgo biloba, entre otros.

Las inspecciones constataron que el establecimiento no contaba con habilitación municipal ni director técnico, y que no acreditaba la trazabilidad de los productos.

Por otra parte, a través de la Disposición 8203/2025, la Anmat prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país del medicamento «TIRZEC® 5, Tirzepatida 5mg/0,5 ml», fabricado por QUIMFA SA en Asunción, Paraguay.

El producto, destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2, fue detectado en una farmacia bonaerense sin registro sanitario ni autorización de comercialización.

El organismo advirtió que se trata de un medicamento cuya procedencia, composición y condiciones de fabricación son desconocidas, por lo que representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes.

La Anmat instó a los profesionales de la salud, distribuidores y consumidores a verificar sus stocks y reportar la presencia de cualquiera de estos productos, a través de los canales oficiales del organismo.