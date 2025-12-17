COMUNICADO OFICIAL,COSAP

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

A efectos de evitar confusiones y llevar tranquilidad a nuestros Socios y Usuarios, desde COSAP informamos que el comunicado que actualmente circula en redes sociales NO CORRESPONDE a la localidad de Juan José Castelli.

Asimismo, aclaramos que nuestra comunidad no se encuentra atravesando situaciones similares a las mencionadas en dicha información falsa o errónea. Los servicios continúan desarrollándose con total normalidad y bajo los protocolos habituales.

Solicitamos a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales de COSAP y evitar la difusión de mensajes no verificados que puedan generar preocupación innecesaria.

Agradecemos la confianza de siempre y quedamos a disposición para cualquier consulta.

COSAP – Juan José Castelli

Relacionado