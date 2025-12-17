LA CGT ESTARÁ HOY EN EL SENADO PARA DISCUTIR LA REFORMA LABORAL

Se espera que los máximos dirigentes de la Confederación General del Trabajo se presenten hoy a la tarde en el Congreso para sumarse al debate del proyecto de ley en la reunión de comisiones.

Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo se opondrán hoy en el Senado al proyecto de la reforma laboral impulsado por el Gobierno.

Por haber impugnado la composición de las comisiones durante la mañana del miércoles, el peronismo no invitó a la central obrera. Disponía de cinco lugares en el panel. La propia Bullrich llamó a uno de los representantes del triunvirato de la CGT para invitarlo de manera formal.