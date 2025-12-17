Mié. Dic 17th, 2025

LA CGT ESTARÁ HOY EN EL SENADO PARA DISCUTIR LA REFORMA LABORAL

Se espera que los máximos dirigentes de la Confederación General del Trabajo se presenten hoy a la tarde en el Congreso para sumarse al debate del proyecto de ley en la reunión de comisiones.

Octavio Argüello

Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo se opondrán hoy en el Senado al proyecto de la reforma laboral impulsado por el Gobierno.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que se presentará este miércoles a la tarde en el Senado para exponer su postura sobre el proyecto de la reforma laboral del Gobierno, en el marco de la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

«Vamos a ir a las 19 si nos dejan entrar», aseguraron desde la central obrera durante la tarde de hoy y después de que los propios dirigentes sindicales indicaron que la jefa del bloque en la cámara alta de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, no los había invitado. Ante esta situación, estaba en duda la presencia de la CGT en el plenario de las comisiones parlamentarias, ya que no existió la citación formal.

Por haber impugnado la composición de las comisiones durante la mañana del miércoles, el peronismo no invitó a la central obreraDisponía de cinco lugares en el panel. La propia Bullrich llamó a uno de los representantes del triunvirato de la CGT para invitarlo de manera formal.

La respuesta que había obtenido la ex ministra de Seguridad por parte de la CGT fue que se presentarían en el Senado luego de la movilización dispuesta para este jueves, alrededor de las 18.

