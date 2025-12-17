ZDERO DESTACÓ EL ROL DE LA EMPRESA PALACIOS HERMANOS EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con más de 40 años de trayectoria, la empresa constructora y metalúrgica Palacios Hermanos se consolida como una de las firmas chaqueña más importantes del Norte argentino. En ese marco, el gobernador Leandro Zdero estuvo este miércoles en la planta de la empresa, apoyando al sector privado y acompañado por el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez.

Durante la recorrida, el mandatario provincial destacó la relevancia de la firma tanto por su capacidad productiva como por el impacto social que genera. “Es una empresa muy importante, con más de 40 años de trayectoria, que trabaja para el crecimiento y desarrollo de la región y que además genera empleo para unas 500 familias”, expresó Zdero, quien estuvo acompañado por el presidente de la empresa, Andrés Palacios.

El gobernador también conoció, esta mañana, las distintas áreas que conforman la firma, entre ellas la fábrica de premoldeados y la unidad metalúrgica, donde pudo interiorizarse sobre los procesos productivos y el nivel de tecnología aplicada. En ese sentido, resaltó la calidad y el alcance del trabajo que realiza la empresa. “Nos encontramos con una firma de punta en lo que es la resolución constructiva de grandes espacios, tanto en premoldeados como en metalurgia. Es un trabajo extraordinario que abarca distintas etapas, desde el diseño hasta la materialización de las obras”, subrayó.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, remarcó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado. “Es una de las industrias más fuertes que tiene el Chaco, trabaja de manera permanente con el Ministerio y reconocemos la eficiencia y la calidad de sus producciones”, afirmó. Además, señaló que “venimos de años difíciles, pero con esfuerzo y acompañamiento la actividad privada empieza a desarrollarse con otro ímpetu, lo que genera esperanza no solo para los chaqueños sino también para todo el país”.

En tanto, el presidente de Palacios Hermanos, Andrés Palacios, valoró la visita del gobernador y destacó el vínculo con el Estado provincial. “Es importante la relación público-privada que tenemos, porque desde nuestra industria también contribuimos a la instalación y desarrollo de otras industrias en la provincia y en la región”, indicó.

Finalmente, Palacios explicó que la empresa se especializa en estructuras metálicas destinadas a centros logísticos, centros comerciales e industrias, y remarcó la importancia de “poder mostrar lo que hacemos y estar presentes en los proyectos que se desarrollan en el Norte argentino”.

