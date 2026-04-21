CÓMO ES EL AUTO DE JUAN MANUEL FANGIO QUE MANEJARÁ FRANCO COLAPINTO EN BUENOS AIRES
El Mercedes W196 de Fangio será protagonista en Buenos Aires con Franco Colapinto. Su historia, réplica y valor en la Fórmula 1 generan expectativa.
La historia de uno de los autos más emblemáticos de Juan Manuel Fangio volverá a cobrar vida en Buenos Aires, pero con un protagonista inesperado: Franco Colapinto será quien lo conduzca en una exhibición que promete emocionar a los fanáticos de la Fórmula 1.
Se trata del mítico Mercedes W196, la legendaria “Flecha de Plata” con la que el “Chueco” fue campeón del mundo en 1954 y 1955 y que marcó una época en la máxima categoría del automovilismo por su innovador diseño aerodinámico. “Llamó a Aníbal (Colapinto), que quería un auto descubierto para que se vea la cara de Franco”, contó Carlos Diforti sobre la elección del vehículo que será parte del evento.
El Mercedes W196 de Juan Manuel Fangio y su réplica histórica
La unidad que girará en la Argentina no es el modelo original, sino una réplica artesanal de uno de los autos de Fangio, cuya versión auténtica fue vendida por más de 51.000.000 de euros. El propio Diforti explicó el proceso de construcción: “Nos llevó entre cuatro y cinco poder hacerlo”. El vehículo forma parte de una colección privada y se encuentra exhibido en el Museo Fangio de Balcarce.
La recreación respeta casi por completo al modelo original, aunque presenta una diferencia central en el motor. “El original tenía materiales como titanio y magnesio que hoy casi no existen. Por eso usamos un motor Mercedes más moderno, pero el resto es prácticamente igual”, detalló.
Más allá de su valor histórico, el auto mantiene prestaciones impactantes: puede alcanzar los 250 km/h, aunque en la exhibición se desplazará a baja velocidad. “No tiene los sistemas de seguridad modernos, pero manejarlo ya es una experiencia fuerte”, afirmó.
Fangio, Colapinto y la emoción de la Fórmula 1 en Argentina
El cruce entre el legado de Fangio y la actualidad de Colapinto genera una enorme expectativa entre los fanáticos del automovilismo: “Ver la imagen de Fangio mezclada con la de Franco emociona. Es el representante argentino después de muchos años y tiene condiciones para llegar muy lejos”, destacó Diforti.
Para el propietario, el vehículo trasciende lo material: “Es emoción y respeto. Fue un modelo que marcó una época y cambió el automovilismo para siempre. Cada persona que se sube, aunque sea para sentarse, siente algo especial”. La exhibición promete convertirse en uno de los momentos más destacados del calendario automovilístico argentino, con un homenaje que une pasado y futuro en una misma pista.