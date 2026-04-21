ALERTA ANSES: LOS JUBILADOS NO PODRÁN COBRAR MENOS DE UN TOPE MÍNIMO EN MAYO, ¿DE CUÁNTO ES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de ingresos que regirá a partir de mayo de 2026, marcando un límite para los haberes de los jubilados y pensionados.

Con la aplicación del aumento del 3,4% -derivado del Índice de Precios al Consumidor de marzo- y la continuidad del bono de refuerzo, el organismo definió un nuevo «tope mínimo«.

Esta medida asegura que ningún beneficiario reciba un monto inferior al establecido. Se trata de una suma integrada donde el haber base y el adicional extraordinario se fusionan para alcanzar una cifra.

Independientemente de cuánto sea su jubilación ordinaria, el Estado debe intervenir con un «plus» compensatorio hasta llegar al valor garantizado por la normativa vigente.

Jubilados de la ANSES: ¿Cuál es el monto exacto del tope mínimo en mayo?

Para el próximo mes, el piso garantizado de ingresos experimentará un salto significativo. Teniendo en cuenta el haber mínimo actualizado y el bono de $70.000, el tope mínimo que la ANSES pagará en mayo queda fijado en $463.250,17.

Este tope actúa de forma automática. Si por el cálculo de la movilidad el haber mensual de un jubilado quedara en $393.250, el bono de $70.000 se dispara íntegramente para alcanzar el objetivo de los $463.250.

En cambio, si un beneficiario percibe una jubilación levemente superior a la mínima, el organismo le depositará un bono proporcional con el único fin de que su ingreso final no quede por debajo de ese límite establecido.

Los jubilados no podrán cobrar menos de un tope mínimo en mayo.

Cómo verificar el cumplimiento del tope en Mi ANSES

Para tener la tranquilidad de que se está percibiendo el monto correcto, los jubilados deben realizar un seguimiento de su recibo digital. A través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, se puede acceder al detalle de la liquidación de mayo incluso antes de la fecha de cobro.

En el recibo, el haber actualizado por el 3,4% y el «Refuerzo previsional« deben sumar, como mínimo, la cifra mencionada, permitiendo detectar cualquier error administrativo de forma temprana.

El cronograma para acceder a este nuevo piso de ingresos comenzará el lunes 11 de mayo para los documentos terminados en 0, extendiéndose durante todo el mes según el calendario oficial.

Desde el organismo previsional recuerdan que el cobro es unificado, por lo que tanto el haber como el refuerzo que permite llegar al tope mínimo se acreditan el mismo día y en la misma cuenta sueldo, facilitando la extracción total de los fondos en una sola operación por cajero automático.