COMISARIA NOVENA RESISTENCIA: DETIENEN A UN SUJETO INVOLUCRADO EN UN CASO DE ROBO Y RECUPERAN UNA MOTO
Ocurrieron en diferentes procedimientos.
El primero de los hechos tuvo lugar alrededor de las 11:00, de este jueves. La damnificada de 61 años, denuncio que un sujeto la agredió con un objeto contundente de metal, le sustrajo su teléfono celular marca Samsung.
Con las características de los sujetos, el personal del Servicio Externo inicio las tareas investigativas, lograron atraparlo cerca de las 1 de este viernes.
Posteriormente, el ciudadano fue notificado de su aprehendido por supuesto robo quedando a disposición de la justicia.
Horas más tarde, se tomó conocimiento de otro hecho, ocurrido en calle Calandria al 3800, donde un ciudadano de 32 años, denunció haber sido agredido y sustraído su motocicleta Keller 110 cc, color gris, sin dominio colocado. Más tarde, personal de la Comisaría Segunda de Barranqueras logró recuperar el rodado abandonado en calle Paraíso y Aliso.
Por orden del fiscal en turno, dispuso la entrega del vehículo a su propietario previa acreditación de la propiedad.