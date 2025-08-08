AREA METROPOLITANA: SECUESTRAN PARTES DE MOTOS ROBADAS Y ELECTRODOMÉSTICOS EN VILLA ENCARNACIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un trabajo en conjunto por efectivos de la comisaria Segunda y Tercera Fontana, culminó con resultado positivo.

En el marco de una investigación por robo y hurto ocurrido días atras, se llevó adelante un amplio operativo en la zona de Villa Encarnación, logrando el secuestro de electrodomésticos sustraídos y múltiples partes de motocicletas que habían sido denunciadas como robadas.

Intervinieron el personal de las comisarías Segunda y Tercera de Fontana, junto al Servicio Externo y la guardia de ambas unidades. Tras las denuncias de las damnificadas, se realizaron entrevista, análisis de registros fílmicos y recorridas investigativas, que permitieron identificar como un sospechoso conocido en la zona por su frondoso portuario.

Mediante al análisis de las imágenes, los efectivos lograron reconstruir el recorrido realizado por el presunto autor y localizar una vivienda en Villa Encarnación, donde habría comercializado parte del rodado sustraído.

Durante el procedimiento en Pasaje San Juan y Andreani, los agentes hallaron abandonadas varias partes de motocicletas, entre ellas cuadros con numeración visible e ilegible, escapes, tanques, manubrios, guardabarros, pecheras, horquillones y otros componentes, en su mayoría pertenecientes a una motocicleta tipo 110cc.

En paralelo, también se secuestraron un televisor de 32”, un parlante portátil y un caloventor, elementos que habían sido entregados voluntariamente por una ciudadana, quien declaró que el sujeto investigado los había dejado en su domicilio esa misma mañana.

La magistratura interviniente, dispuso los elementos recuperados fueron restituidos a las damnificadas, previa acreditación. Como así también, la colaboración del Departamento de Cibercrimen para la extracción de material fílmico, y de la División de Videovigilancia para reforzar el análisis de imágenes.

Relacionado