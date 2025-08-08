RESISTENCIA: ABANDONARON UNA “TUMBERA” Y UNA MOTO AL NOTAR LA POLICÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El procedimiento fue realizado durante la madrugada por agentes de la División Patrulla Preventiva, en el marco del nuevo dispositivo de seguridad diseñado por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía.

Alrededor de la 1:30, efectivos del Division Patrulla Preventiva patrullaban la zona de la calle San Roque al 950 cuando detectaron a dos hombres a bordo de una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, sin patente visible, circulando a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas.

Al notar la presencia policial, los sujetos abandonaron el rodado en la vía pública y se dieron a la fuga.

Luego al inspeccionar el rodado, encontraron un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”. El artefacto estaba compuesto por dos caños metálicos huecos soldados en paralelo, de unos 36 cm de largo, con dos cartuchos percutados calibre 28 en sus extremos. También hallaron un tercer caño color amarillo, que funcionaba como cámara de alojamiento del cartucho, con una aguja percutora rudimentaria.

Tanto la moto como el arma fueron secuestrados y trasladados a la Comisaría Tercera de Resistencia, por razones de jurisdicción. Se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 189° bis del Código Penal, tenencia ilegal de armas de fuego.

