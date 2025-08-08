911- SECUESTRAN RÉPLICA DE AMETRALLADORA EN OPERATIVO CONTRA MOTOCHORROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El personal de la División Cuerpo Operaciones Motorizadas (C.O.M) demoró a dos personas armadas y secuestraron una moto en operativo contra “Moto-Chorros” en Barranqueras.



En el marco de un dispositivo preventivo contra delitos cometidos por motociclistas, efectivos del C.O.M. patrullaban la zona portuaria cuando, al circular por calle Brown al 4150, interceptaron a una pareja a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc.

Tras identificarlos, tratándose de un joven de 21 años y una mujer de 20, los agentes constataron que transportaban de forma oculta una réplica de arma de fuego tipo ametralladora, calibre 4.5 mm, color negro, además de un arma blanca tipo sevillana. Ninguno pudo acreditar la propiedad de dichos elementos.

Ambos fueron trasladados a la División Medicina Legal y posteriormente a la Comisaría Segunda de Barranqueras, donde se instruyen las actuaciones legales pertinentes por presunta infracción al Código de Faltas.

