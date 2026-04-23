Clima hostil: el cruce de Marco Trungelliti con el público en el Masters 1000 de Madrid

La tensión no fue un hecho aislado del final, sino una constante que fue minando la paciencia del argentino. Ya en el tercer set, tras ganar un punto clave, Trungelliti abandonó su posición para dirigirse al juez de silla y manifestar que no estaban dadas las condiciones para seguir compitiendo debido al comportamiento antideportivo de las gradas, donde se escuchaban silbidos constantes antes de cada uno de sus saques. A pesar de sus quejas, el partido continuó bajo un clima de absoluta hostilidad que terminó afectando el desenlace deportivo.