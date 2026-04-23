CLIMA HOSTIL: EL CRUCE DE MARCO TRUNGELLITI CON EL PÚBLICO EN EL MASTERS 1000 DE MADRID
El argentino vivió una jornada de máxima tensión frente al local Dani Mérida. Entre insultos y abucheos, el santiagueño terminó desafiando a un espectador.
El Masters 1000 de Madrid suele ser un escenario vibrante, pero para Marco Trungelliti se transformó en una verdadera caldera. Durante su debut en el cuadro principal, el argentino no solo debió lidiar con el tenis del español Dani Mérida, sino con un público que lo hostigó desde el primer minuto.
La situación alcanzó su punto de ebullición cuando el santiagueño, agotado por los insultos que bajaban de la tribuna, decidió frenar el juego y encarar directamente a un espectador con gritos de “gritá ahora” y “bajá”, en un desafío que fue captado por los teléfonos de los aficionados presentes.
La tensión no fue un hecho aislado del final, sino una constante que fue minando la paciencia del argentino. Ya en el tercer set, tras ganar un punto clave, Trungelliti abandonó su posición para dirigirse al juez de silla y manifestar que no estaban dadas las condiciones para seguir compitiendo debido al comportamiento antideportivo de las gradas, donde se escuchaban silbidos constantes antes de cada uno de sus saques. A pesar de sus quejas, el partido continuó bajo un clima de absoluta hostilidad que terminó afectando el desenlace deportivo.
Clima hostil: el cruce de Marco Trungelliti con el público en el Masters 1000 de Madrid
La historia del encuentro tenía además un condimento especial ya que Trungelliti había ingresado al torneo como lucky loser tras haber perdido precisamente ante Mérida en la última instancia de la clasificación. En este segundo duelo consecutivo entre ambos, el argentino estuvo a un paso de la revancha y llegó a tener dos puntos de partido a su favor en el tie-break decisivo. Sin embargo, no logró cerrarlo y terminó cayendo por 6-4, 1-6 y 7-6 (6) después de una batalla física y mental extenuante.
Con esta derrota, el santiagueño se despide de la capital española marcando uno de los momentos más polémicos de la primera ronda. Mientras Mérida avanza en su casa, Trungelliti cierra una participación agridulce donde su resistencia al público terminó siendo tan protagonista como lo ocurrido con la raqueta, dejando en evidencia una vez más lo difícil que resulta para los tenistas visitantes manejar la presión del público madrileño.