¿ITALIA AL MUNDIAL 2026? EL REGLAMENTO Y LA GEOPOLÍTICA QUE MANTIENEN VIVA UNA MÍNIMA ESPERANZA
A pesar de haber caído en el repechaje, una propuesta desde el entorno de Donald Trump busca que Italia ocupe la plaza de Irán debido al conflicto bélico.
La Selección de Italia parece estar viviendo un déjà vu constante. Por tercera vez consecutiva, el tetracampeón del mundo no logró clasificar en la cancha tras perder por penales (4-1) contra Bosnia-Herzegovina el pasado 31 de marzo.
Sin embargo, su nombre volvió a sonar con fuerza en las oficinas de Zúrich por motivos ajenos a lo deportivo: la tensión diplomática y militar entre Estados Unidos e Irán ha puesto en duda la participación del conjunto asiático en la cita de Norteamérica.
Un emisario de Donald Trump propuso formalmente que Italia reemplace a Irán, argumentando razones de seguridad y tradición futbolística. Esta idea, aunque atractiva para el mercado estadounidense, encontró un muro en Gianni Infantino. El presidente de la FIFA fue tajante al afirmar que el deporte debe estar al margen de la política y que Irán, tras haberse clasificado legítimamente, «debe jugar para representar a su pueblo».
La vía reglamentaria: el artículo que alimenta la ilusión
Aunque la FIFA y las propias autoridades italianas —como Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano— rechazaron la idea de entrar «por la ventana», el Reglamento de la Copa del Mundo 2026 contempla un escenario donde esto sería posible.
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El Artículo 6, Inciso 7: Establece que si una federación se retira o es excluida, la FIFA tiene la «entera discreción» para decidir qué acciones tomar y puede sustituir a dicha selección por otra.
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La postura de Irán: El conflicto real no es solo político; el Ministerio de Deportes iraní solicitó trasladar sus partidos de fase de grupos de Estados Unidos a México por seguridad. Ante la negativa de la FIFA de mover las sedes, Irán ha dejado entrever que su participación es «de muy baja posibilidad» bajo las condiciones actuales.
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El criterio de selección: Si Irán decidiera bajarse, Italia tendría prioridad por ser el equipo con mejor Ranking FIFA entre los no clasificados. No obstante, Emiratos Árabes Unidos también aparece como candidato si la FIFA decide mantener el cupo dentro de la Confederación Asiática (AFC).
El Grupo G y el calendario de la polémica
Actualmente, Irán forma parte del Grupo G, una zona que se perfila como una de las más competitivas y que se disputará mayoritariamente en suelo estadounidense, lo que eleva la tensión logística. Enfrentará a Belgica, Egipto y Nueva Zelanda.