DE PELÍCULA: POLICÍAS SE DISFRAZARON DE PAYASOS PARA ATRAPAR A UN PELIGROSO CAPO NARCO

En un despliegue sin precedentes, efectivos de la fuerza provincial lograron la captura de Jesús Fabián Bravo tras una ingeniosa puesta en escena, en la que aprovecharon la llegada de un circo local para camuflarse y cumplir el objetivo.

El insólito operativo policial, en el que los efectivos se disfrazaron de payasos.

En una maniobra digna de una producción de Hollywood, la Policía bonaerense atrapó al líder de una banda narco mediante una ingeniosa infiltración en General Rodríguez. Los agentes se disfrazaron de payasos para evadir la seguridad del predio donde se ocultaba Jesús Fabián Bravo, el peligroso delincuente.

La persecución contra Bravo, conocido bajo el apodo de «Gordo Pey», demandó meses de tareas de inteligencia en diversos puntos del conurbano. Los investigadores detectaron que el sospechoso abandonó su refugio en Corrientes para instalarse en casas quinta alquiladas entre las localidades de Moreno y General Rodríguez.

El terreno elegido presentaba características complejas debido a la ausencia de señalización y la poca circulación de vehículos o personas ajenas al barrio, lo que impedía que las brigadas de civil realizaran vigilancias o recorridas preventivas sin alertar a los custodios del narcotraficante.

Los agentes de la policía bonaerense disfrazados de payasos durante el operativo que permitió la captura del «Gordo Pey».

La llegada de un circo itinerante a un predio de la zona fue el factor clave para el éxito de la misión, coordinada por la Policía de la provincia de Buenos Aires. Con pelucas y trajes de colores, dos oficiales recorrieron las calles del barrio con folletos publicitarios del espectáculo circense sin levantar la sospecha de la seguridad del «Gordo Pey».

Mientras los payasos recolectaban información vital sobre el acceso a la vivienda, otros 20 uniformados establecieron un anillo de seguridad para impedir cualquier vía de escape. El plan permitió identificar la propiedad donde residía el narco junto a parte de su familia y sus colaboradores.

El trabajo final de los grupos tácticos derivó en el arresto de Bravo, su pareja y también de un sobrino vinculado a la organización. Los tres detenidos se encuentran bajo custodia y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de San Martín, liderada por Alejandra Maico.

Momento de la captura del narco apodado «Gordo Pey». Policía de Buenos Aires

El historial criminal del «Gordo Pey»

Bravo y su organización mantuvieron durante años el dominio en el asentamiento La Cárcova de José León Suárez a través de violentos métodos, como amenazas y homicidios. Se le atribuye la autoría de un asesinato cometido en febrero de 2024, originado por una disputa territorial contra grupos rivales por el negocio de las drogas.

La banda delictiva presentaba una estructura jerárquica con tareas específicas para el acopio, la distribución y la comercialización de estupefacientes en el Gran Buenos Aires. Para la gestión y la logística, el grupo utilizaba herramientas digitales de alta complejidad y difícil rastreo, con el objetivo de evitar la intervención policial o judicial.

Más allá de la captura del «Gordo Pey», la imagen de los oficiales encubiertos como payasos quedará registrada como uno de los operativos más bizarros y efectivos de la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.