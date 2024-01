CLAUSURARON UNA FIESTA ELECTRÓNICA CLANDESTINA ORGANIZADA Y CON PRESENCIA DE MENORES EN RESISTENCIA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 3 de la mañana, efectivos policiales de la Comisaría Novena de la ciudad de Resistencia se dirigieron hacia avenida Borrini al 4900 aproximadamente a fines de verificar un «desorden de gran magnitud» en una fiesta electrónica realizada en el lugar.

Al arribar al lugar y tras entrevistar a la persona que oficiaba como «Seguridad», identificado como «Fernández», se descubrió que la fiesta no tenía la autorización necesaria para llevarse a cabo.

El organizador del evento (F.R.O) de 17 años afirmó haber presentado un escrito ante la Municipalidad de Resistencia solicitando la autorización correspondiente para realizar la fiesta hasta las 5 de la mañana.

Siguiendo esta línea, los datos consignados en el documento no coincidían con su información personal por lo que al consultarle al menor respondió: «La verdad que no me di cuenta que pusieron mal mis datos».

Fue así, que, la presencia de menores en el evento fue confirmada al verificar los documentos de identidad de quienes ingresaban al recinto. Y se informó a las autoridades pertinentes de las anomalías en el lugar: la presencia de menores, la venta de bebidas alcohólicas y la falta de elementos de seguridad como matafuegos, labrando actas de infracciones correspondientes.

Finalmente, y tras las anomalías encontradas se procedió a la clausura del evento y del lugar.

Relacionado