DR JORGE GOMEZ MINISTRO DE GOBIERNO DEL CHACO “UNA DECIDIA LA  SITUACION QUE QUEDO EN SALUD PUBLICA, ESPECIALMENTE EN CASTELLI”

El Ministro de Gobierno de la Provincia del Chaco Dr Jorge Gómez recorrió el Hospital Bicentenario General Guemes de la Provincia del Chaco, don hoy los directores abrieron un salón que pertenecía a Zona Sanitaria y encontraron gran cantidad de medicamentos, equipamientos e insumos vencidos, el ministro se refirió al tema y expreso «es un hecho lamentable dejar vencer tantos medicamentos, especialmente los larvicidas, haciendo hincapié en la situación del Dengue y las más de 2000 pastillas Larvicidas vencidas».

El funcionario estuvo acompañado de la Co Directora del HBGG Dra Mirian Jacquet , el director de zona Sanitaria Dr Ernesto Fidenzik y los responsables de las áreas correspondientes farmacias o logísticas.

En entrevista con este medio el Dr Jorge Gómez nos dijo “Justo casualmente venía a Castelli y me encontré con esta situación de la cual me comunicaron que encontraron medicamentos vencidos , fundamentalmente medicamentos que fueron y son muy necesario , lo que más me llamo la atención fueron la existencia de larvicidas vencidos un total de 2000 unidad, para tener en cunetas esta cantidad, cada unidad sirve para 20000 litros de agua y tiene una duración de una mes, si hacemos un análisis sabemos que se realizó un daño inmenso a la población teniendo en cuenta la situación epidemiológica que estamos atravesando y tenemos que analizar que gran parte del problema que tenemos actualmente en nuestra zona es que estos productos no se hayan entregados oportunamente.

Esto se descubre porque el personal directivo del hospital pedían una llave de un depósito, no les acercaban hasta que pudieron dar con la llave y se encontraron con esta situación, de insumos médicos vencidos y estado de abandono, esto afecta al buen funcionamiento del hospital, pero especialmente afecta a la salud de nuestra zona.

Cerrando la entrevista nos dijo “la denuncia la radicaron los directivos y el fiscal que actúa es el Dr Gerónimo Roggero.-

