CHACO PRESENTE EN EL CONGRESO NACIONAL DEL CONSEJO DE OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES PROVINCIALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El encuentro abordó el rol de las políticas públicas en el tratamiento del infarto cerebral y ACV isquémico, contando distintas experiencias de trabajo en Obras Sociales como el de la RED IAM de Chaco, que tomó la decisión de evaluar las fortalezas y debilidades del sistema; el de Mendoza y la Red de Infarto que se está creando en Salta.

El ministro de Salud, Dr. Sergio Rodríguez, participó junto al Dr. Federico Mangione (Ministro de Salud Salta) y al Dr. Carlos Funes (Director de OSEP – Mendoza y Presidente de COSSPRA) en el panel de trabajo que se viene desarrollando luego del Primer Encuentro Federal de Políticas y Redes de Atención de ACV isquémico; en la jornada dispuesta por COSSPRA, que tuvo lugar en la provincia de Salta.

El ministro de Salud Rodríguez, enfatizó en que la articulación público privada debe confluir para trabajar en el abordaje de estos eventos sanitarios. «Independientemente del financiador, es decir si el paciente cuenta o no con obra social, se debe aunar el trabajo para el tratamiento del ACV Isquémico, que es la primera causa de discapacidad en personas adultas y económicamente activas en Argentina, el cual si es tratado a tiempo, no deja secuelas y permite una readaptación social y productiva».

Continuó: «Es inevitable abordar el trabajo tanto desde el sector público como de las obras sociales y el sector privado en modalidades de riesgo compartido en beneficio de la comunidad».

“Se debe evaluar la inversión que se puede hacer para combatir este evento agudo, que terminará siendo más redituable a largo plazo porque evita la discapacidad permanente y las secuelas en personas con potencial de reinsertarse tanto social como laboralmente», finalizó el Dr. Rodríguez.

Relacionado