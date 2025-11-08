BARCELONA: CHACO AFIANZA VÍNCULOS PARA TRANSFORMAR LOS PUERTOS Y AMPLIAR LAS EXPORTACIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero, junto a Martín Braillard Poccard, presidente de la Agencia de Inversiones del Chaco, y Federico Valdés, subsecretario de Modernización, mantuvieron una reunión clave en Barcelona con Guillermo Belcastro, referente regional de Hutchison Ports, uno de los principales operadores portuarios del mundo.

Durante el encuentro, Belcastro presentó el modelo de gestión del Puerto de Barcelona y compartió una visión estratégica para el desarrollo del Puerto de Barranqueras y Las Palmas, destacando su potencial como nodos logísticos fundamentales para impulsar el crecimiento productivo del Norte argentino.

El Gobierno del Chaco busca posicionar a la provincia ante actores globales con capacidad de inversión y experiencia comprobada en infraestructura portuaria. En este sentido, este encuentro con Hutchison Ports abre una posibilidad para modernizar y transformar los puertos chaqueños, potenciar las exportaciones y fortalecer la integración regional.

Guillermo Belcastro es CEO de Terminal Río de la Plata (TRP), la mayor terminal del Puerto de Buenos Aires, y representante local del grupo Hutchison Ports. Con una extensa trayectoria en logística, innovación y gestión portuaria, es considerado una referencia técnica de alcance internacional.

Hutchison Ports, perteneciente al conglomerado CK Hutchison Holdings, opera más de 50 terminales en 26 países y es líder mundial en:

-Operación de terminales de contenedores

-Logística multimodal

-Tecnología aplicada a infraestructura portuaria

-Inversiones y modernización de puertos.

La participación del grupo en la estrategia logística chaqueña marca un salto histórico para el desarrollo comercial e industrial de la región. El gobernador Zdero continúa así su agenda de misiones internacionales orientadas a atraer inversión privada, potenciar la competitividad y generar más empleo y oportunidades para el Chaco.

