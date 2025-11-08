EL GOBIERNO PROVINCIAL LLEVÓ ADELANTE UN NUEVO OPERATIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL EN PRESIDENCIA DE LA PLAZA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con el compromiso de estar cerca de quienes más lo necesitan, se realizó un Operativo de Abordaje Territorial en Presidencia de la Plaza, donde equipos del gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, la subsecretaría de Redes de Salud- Este y otras áreas, brindaron atención sanitaria a los vecinos.

Durante toda la jornada, cientos de familias accedieron a controles médicos, estudios y asesoramiento, en un espacio pensado para acompañar cada situación de la comunidad.

Prestaciones realizadas:

-Ecografías: 150, garantizando estudios claves para diagnósticos oportunos.

-Medicina clínica: 25 consultas, seguimiento de enfermedades crónicas y agudas.

-Cardiología: 20 atenciones, cuidado del corazón y prevención

-Obstetricia: 23 controles, acompañamiento a mujeres embarazadas.

-Ñachec: apoyo en gestión de ayudas técnicas para mejorar la calidad de vida.

-Iprodich: 12 asesoramientos, derechos y acompañamiento a personas con discapacidad.

-Incluir Salud: 9 gestiones con acceso a coberturas y trámites esenciales.

Además del servicio médico, el operativo permitió acercar información, acompañar trámites y escuchar las necesidades de los vecinos, especialmente de los adultos mayores y mujeres embarazadas.

El Gobierno provincial, una vez más, sale al territorio, se acerca a los hogares y brinda soluciones concretas porque la atención humana es también salud, diálogo, respeto, cuidados y el reconocimiento del derecho de cada persona a ser atendida con dignidad.

