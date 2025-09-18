CHACO FORTALECE LA ARTICULACIÓN PÚBLICO- PRIVADA PARA POTENCIAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde la empresa Insuga S.A., ubicada en Puerto Tirol, anticiparon que se encuentran próximos a incrementar significativamente su volumen de producción, hecho que fue celebrado por las autoridades presentes.

El ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, acompañado por los subsecretarios Patricio Amarilla (Industria y Comercio) y Oscar Navarro (Desarrollo Forestal), junto al responsable de la Agencia de Inversiones, Martín Poccard, estuvieron en las instalaciones de la planta industrial de Insuga S.A., ubicada en Puerto Tirol.

Las autoridades provinciales mantuvieron contacto con sus dueños y el personal, donde pudieron conocer más en detalle el proceso productivo de la firma, que elabora grasa animal y alimento balanceado canino a partir de residuos de la industria frigorífica.

Por su parte, el ministro Dudik subrayó la importancia de acompañar este tipo de emprendimientos “Acompañamos a quienes transforman residuos en valor, es una prioridad para el Gobierno del Chaco porque Insuga no solo genera empleo y valor agregado, sino que además brinda una solución ambiental al procesar los subproductos de la industria frigorífica.”

Finalmente, el Ministerio reafirmó, una vez más, su compromiso de fortalecer la articulación público-privada para que más empresas chaqueñas puedan crecer, innovar y contribuir al desarrollo económico sostenible de la provincia.