DOS JÓVENES FUERON APUÑALADOS EN MEDIO DE UNA BATALLA CAMPAL EN UN BOLICHE DE PALERMO: HAY CINCO DETENIDOS

Durante la madrugada de este jueves, una feroz pelea que comenzó en un boliche de Palermo culminó en una violenta batalla campal que dejó al menos dos heridos y cinco personas detenidas (cuatro hombres y una mujer).

El hecho ocurrió en el boliche Ink, ubicado en Avenida Niceto Vega al 5600, entre dos grupos de personas que comenzaron la pelea dentro de la disco y la continuaron afuera.

Alberto Crescenti, titular del SAME, precisó: “Fue una pelea entre 10 personas. Trasladamos dos pacientes, uno de 18 años y otro de 26. Uno tiene una herida de arma blanca en el rostro y se lo compensó en el lugar. Luego se lo trasladó al Hospital Fernández”.

El otro joven atacado tiene “múltiples heridas de arma blanca” y también fue trasladado al mismo hospital.

El enfrentamiento ocasionó que dos personas fueran derivadas al Hospital Fernández (Fotos: TN).

Al parecer, el conflicto se originó por el robo de una cadenita dentro del boliche y el joven que denunció el hecho habría identificado a los integrantes del grupo.

La primera información policial indicó que fue el personal de seguridad del boliche el que señaló a los presuntos involucrados en el intento de arrebato.

Córdoba: una patota le pegó patadas en la cabeza a un joven que estaba desmayado en el piso

Una madrugada cargada de tensión y violencia se vivió ayer en Nueva Córdoba, donde un grupo de jóvenes desató una feroz pelea a la salida de un boliche y dejó a un chico inconsciente en plena calle.

El hecho, que incluyó gritos, corridas y desesperación, ocurrió pasadas las cinco de la mañana sobre la calle Rondeau al 200.

Toda la secuencia fue grabada por vecinos de la zona. “Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía, contó una testigo, en diálogo con El Doce.

Según el relato de la mujer, ni los efectivos policiales ni el personal del boliche intervinieron para ayudar a la víctima de la brutal agresión.

“La Policía apareció al rato, ahí él reaccionó y se puso a buscar a quién le pegó. Se volvieron a pelear. Después se fueron. Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente”, agregó la vecina.