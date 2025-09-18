RIVER PERDIÓ 2-1 CON PALMEIRAS Y LA LLAVE POR LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LIBERTADORES SE DEFINIRÁ EN BRASIL
- River cayó 2-1 ante el Palmeiras en el Monumental por la Copa Libertadores
- La vuelta se disputará la próxima semana en San Pablo
- Jesús Valenzuela fue el árbitro principal
El gol de Lucas Martínez Quarta que dejó vivo a River para la revancha ante Palmeiras en la Copa Libertadores
El defensor marcó el descuento en la ida de los cuartos de final y mantuvo con vida al Millonario, que buscará la remontada en Brasil.
River, quer tuvo un primer tiempo para el olvido pero que luego con los cambios terminó dejando una mejor cara, cayó 2-1 en el estadio Monumental ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras un inicio adverso con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, el equipo de Marcelo Gallardo descontó gracias a Lucas Martínez Quarta, que le dio aire y esperanza de cara a la revancha en Brasil.
En los primeros minutos, el Millonario salió desconcentrado y Palmeiras golpeó rápido: Gómez, de cabeza y totalmente sin marca, abrió el marcador a los cinco minutos. El Verdao se adueñó del partido y aumentó la ventaja con un tanto de Vitor Roque. En el complemento, el Millonario mejoró su rendimiento y encontró el descuento gracias a Lucas Martínez Quarta, que metió la pelota con un disparo que tuvo un leve desvío y devolvió la ilusión a los hinchas.
El gol de Martínez Quarta: la ilusión de River para la revancha ante Palmeiras en la Copa Libertadores
A los 43 minutos del segundo tiempo, el defensor apareció desde afuera del área y no dudó: sacó un potente disparo que sufrió un leve desvío en el camino y se terminó metiendo en el arco de Weverton, que fue una de las piezas claves del equipo Brasil.
Qué necesita River en Brasil para seguir con vida en la Copa Libertadores 2025
-
Si gana por un gol → llevará la serie a penales.
-
Si gana por dos o más goles → se clasificará a semifinales.
-
Si empata o pierde → quedará eliminado.