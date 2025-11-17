CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIA DETIENEN A MUJER EN EL CENTRO DE RESISTENCIA POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La identificaron durante un control rutinario y el sistema confirmó que tenía una orden de detención desde el año pasado.

Este mediodía, personal de la División Caminantes realizaba tareas de prevención en la zona de Vedia y Julio A. Rocca cuando identificaron a una mujer que circulaba por el lugar. Al consultar sus datos en el sistema, se confirmó que tenía un impedimento legal vigente por una causa de desobediencia judicial.

Con la información verificada, los agentes procedieron a detenerla y trasladarla en un móvil policial. Luego fue llevada a medicina legal y finalmente a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la justicia.

