COMENZÓ LA PREINSCRIPCIÓN 2026 PARA LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES PROVINCIALES

El coordinador de la Residencia Estudiantil 1, Rodrigo Castillo, anunció la apertura del período de preinscripción para estudiantes del interior chaqueño, que necesitan un lugar donde vivir para poder cursar sus estudios universitarios y/o terciarios.

Las preinscripciones estarán habilitadas desde hoy, 17 de noviembre al 5 de diciembre para las dos residencias estudiantiles provinciales, escaneando un QR.

RESIDENCIA ESTUDIANTIL N.º 1

-Preinscripción 2026

Del 17 de noviembre al 5 de diciembre

RESIDENCIA ESTUDIANTIL N.º 2

-Preinscripción 2026

Del 17 de noviembre al 5 de diciembre.

Para consultas o Informes, los estudiantes y familiares pueden comunicarse al celular 3624-603648 (Rodrigo).

Castillo destacó que estas residencias cumplen un rol fundamental para garantizar el acceso a la educación de jóvenes de muchas localidades del interior, que no cuentan con los recursos para afrontar los costos de alquiler en las ciudades donde estudian, como Resistencia, Sáenz Peña o Corrientes. “Trabajamos para que cada joven chaqueño tenga las mismas oportunidades de formarse y construir su futuro”, concluyó.

