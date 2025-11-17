BS. AS: ZDERO SE REUNIÓ CON ADORNI Y SANTILLI EN CASA ROSADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero mantuvo una reunión de trabajo, en Casa Rosada, con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. El encuentro se desarrolló en el marco de la articulación institucional entre Nación y Provincia, con el objetivo de avanzar en una agenda común para acompañar el desarrollo del Chaco.

Zdero destacó la importancia del diálogo permanente con el Gobierno Nacional: “Siempre tendiendo puentes para que al país y al Chaco les vaya bien”, expresó, acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam y el subsecretario económico, Guillermo Agüero.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados al fortalecimiento de los sectores productivos, industriales y del sector privado, junto con la necesidad de consolidar una administración pública eficiente. El gobernador señaló que estos ejes forman parte del proceso de transformación de la matriz económica del Chaco, alineada a las nuevas oportunidades que se presentan para el país.

Asimismo, Zdero expuso la complejidad del escenario financiero que atraviesa la provincia y el esfuerzo fiscal que se viene realizando desde el inicio de la gestión para afrontar deudas heredadas. En este sentido, se analizaron alternativas financieras en el marco del contexto económico nacional e internacional.

“Planteamos la situación real que vive la provincia, el enorme esfuerzo que estamos haciendo y los caminos posibles para continuar ordenando las cuentas públicas”, remarcó el mandatario chaqueño.

UN PAÍS CON CERTIDUMBRE NECESITA DE PRESUPUESTO Y DE REFORMAS NECESARIAS

El gobernador también enfatizó la importancia de un rumbo económico claro para el país: “Estamos convencidos de las reformas que requiere nuestro país para salir adelante. Un país con certidumbre necesita de presupuesto y de reformas necesarias para crecer y desarrollarse”, afirmó.

Finalmente, el gobernador Zdero aseguró que continuará gestionando ante Nación todas las herramientas que permitan fortalecer la planificación provincial: “Vamos a seguir trabajando con responsabilidad para que el Chaco pueda aprovechar las oportunidades de crecimiento que se abren para la Argentina”.

