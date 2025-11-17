PATRICIA BULLRICH DENUNCIÓ AL TITULAR DE ATE POR «AMENAZAS AL ORDEN DEMOCRÁTICO»

“Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional”, escribió el domingo Bullrich en sus redes sociales, mensaje que fue a su vez replicada por el presidente Milei.

La denuncia remarca además la gravedad de que dichas manifestaciones provengan de quien ejerce la representación de los trabajadores estatales y subraya la amplia difusión que tuvieron en medios de comunicación y redes sociales.

“Deliberadamente, está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación”, advierte la denuncia.

El Ministerio de Seguridad pidió a la Justicia Federal investigar la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea de atentar contra el Gobierno Nacional, con el objetivo de impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales.