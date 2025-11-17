CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIAS ENTRÓ A UNA CASA PARA ROBAR, LO DESCUBRIERON Y TERMINÓ DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La dueña lo sorprendió dentro de la vivienda y el sospechoso escapó, pero fue alcanzado a pocas cuadras por personal de Caminantes.

Este mediodía, en la zona de Ayacucho al 900 aproximadamente, una mujer sorprendió a un desconocido dentro de su casa. Según informó, el hombre había entrado con intenciones de llevarse pertenencias, pero al verse descubierto comenzó a amenazarla y luego saltó el muro para escapar.

La dueña de la vivienda lo persiguió unos metros y rápidamente avisó a la policía. Minutos después, personal de la División Caminantes logró ubicar al sospechoso y demorarlo.

El hombre fue trasladado a Medicina Legal y luego a la comisaría correspondiente para quedar a disposición de la justicia.

Relacionado