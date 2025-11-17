ANSES: la fecha en la que otorgarán los bonos para los desempleados

ANSES informó que en los próximos días se depositará la prestación dirigida a quienes quedaron fuera del empleo registrado. Este aporte resulta clave en un momento complicado, donde miles de familias dependen de ingresos de este tipo para sostenerse. Lainformó que en los próximos días se depositará la prestación dirigida a quienes quedaron fuera del empleo registrado. Este aporte resulta clave en un momento complicado, donde miles de familias dependen de ingresos de este tipo para sostenerse.

Ministerio de Capital Humano, que define sus lineamientos y mantiene un esquema de pago atado al salario mínimo, a diferencia de otros beneficios que se actualizan mediante la Ley de Movilidad. El programa cuenta con el respaldo del, que define sus lineamientos y mantiene un esquema de pago atado al, a diferencia de otros beneficios que se actualizan mediante la Ley de Movilidad. De qué se trata la Prestación por Desempleo

La prestación por desempleo es un ingreso destinado a quienes quedaron sin trabajo de manera involuntaria, ya sea por un despido sin causa, el vencimiento de un contrato o situaciones excepcionales como la quiebra del empleador, su fallecimiento si era unipersonal o la imposibilidad de continuar la actividad por motivos de salud.

El programa contempla tanto a trabajadores en relación de dependencia como a quienes se desempeñaron en la construcción, y el acceso depende de los aportes registrados antes de perder el empleo.

Para quienes tenían un vínculo laboral permanente, se exige haber acumulado seis meses de aportes dentro de los últimos tres años.