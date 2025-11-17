CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIAS INTENTO DE HURTO EN LA PEATONAL: UNA MUJER FUE DEMORADA CON PRENDAS Y JUGUETES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El personal de Caminantes la interceptó tras detectar que había retirado mercadería sin pagar de un comercio de la zona.

A media mañana, agentes de la División Caminantes que recorrían la Peatonal detuvieron a una mujer que, según informaron, había sustraído varias prendas de vestir de un local comercial. Entre lo recuperado había cuatro corpiños de distintos colores.

Al revisarla, también encontraron una bolsa con diversos juguetes y artículos pequeños entre ellos un avioncito, un camión de bomberos, autos de juguete, cintas métricas, anteojos de cotillón y adornos navideños cuya procedencia no pudo justificar. Minutos después se acercó un comerciante de la zona indicando que esos productos pertenecían a su negocio.

Todo fue secuestrado con la presencia de un testigo, mientras que los comerciantes fueron invitados a radicar la denuncia correspondiente en la comisaría. La mujer fue llevada a Medicina Legal y luego trasladada a la unidad policial por jurisdicción.

