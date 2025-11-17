ALLANAMIENTO EN LA ESCONDIDA SECUESTRAN ARMAS DE AIRE, BALINES Y DROGAS EN UNA VIVIENDA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con apoyo de la División Canes, se detectó droga escondida en el patio de la casa allanada.

Este mediodía, personal de la Comisaría La Escondida llevó adelante un allanamiento en una vivienda vinculada a una causa por desobediencia judicial en contexto de violencia de género. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 3, tras la denuncia de una mujer que aseguró que varios sujetos rompieron una ventana de su casa y que uno de ellos le disparó con un rifle de aire comprimido.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dos rifles de aire comprimido, un garrote de madera, 81 balines de plomo y un cartucho calibre 32.

Además, con la colaboración de la División Canes, se realizó un rastrillaje en el patio trasero, donde se encontró un tubo plástico con bochitas de cocaína y marihuana. Personal especializado confirmó el secuestro de 44 dosis de cocaína (5,6 g) y 8 dosis de marihuana (6,5 g), junto a $195.050 en efectivo.

Por orden de la Fiscalía Antidrogas N° 2, la propietaria del domicilio fue notificada por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

