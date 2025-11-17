RESISTENCIA ROBÓ EN UN LOCAL PERO FUE ATRAPADO DE INMEDIATO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió esta mañana en calle Frondizi. La Policía recuperó auriculares y un parlante que habían sido robados de un comercio.

Personal de la División Caminantes intervino este lunes por la mañana luego de ser alertado sobre un robo en un local de venta de productos informáticos y accesorios para celulares.

Al llegar al comercio, los uniformados constataron que la vidriera estaba rota. Desde el sistema de Videovigilancia informaron que, a las 6:20, las cámaras captaron a un hombre vestido de negro, con una gorra azul y llevando una bolsa con elementos en su interior.

Con esa información, el personal policial inició recorridas y minutos después, en calle Pueyrredón y Venezuela, encontraron a un sujeto con las mismas características, llevando una bolsa con varios productos. Entre lo secuestrado había cuatro auriculares en caja, dos auriculares inalámbricos y un parlante pequeño, además de la ropa utilizada durante el hecho.

El individuo fue demorado y trasladado a la unidad policial, quedando luego a disposición de la justicia.

