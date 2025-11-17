HABLÓ ZDERO SOBRE EL ACCIDENTE QUE INVOLUCRÓ A SU HERMANO ¿QUÉ DIJO?

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero utilizó su cuenta en «X» para emitir un mensaje, tras el accidente de tránsito en el que se vio involucrado su hermano, Horacio Zdero.

«Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable. Lamento mucho lo ocurrido», expresó.

«Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna», indicó.

Cerca de las 5 del sábado, un peatón perdió la vida luego de ser embestido por la camioneta que conducía Horacio Zdero, en el acceso Juan D. Perón de Quitilipi. La víctima murió en el lugar, debido a las graves lesiones sufridas.