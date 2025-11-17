MUNDIAL 2026: UNO POR UNO, LOS 32 EQUIPOS QUE YA ESTÁN CLASIFICADOS Y LAS PLAZAS QUE FALTAN DEFINIR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Restan selecciones de casi todos los continentes, pero principalmente de Europa. Habrá debutantes, como el caso de Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán, y mucha expectativa de cara al sorteo del Mundial del 5 de diciembre.

Ya hay 32 clasificados al Mundial de 2026. Foto: Web.

Ya son 32 las selecciones clasificadas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, de un total de 48 que finalmente estarán participando en la competencia más importante a nivel de selecciones.

La próxima fecha importante será el viernes 5 de diciembre, cuando se esté llevando a cabo el sorteo del Mundial en Washington, una instancia que definirá contra qué selección jugará cada una en la primera ronda, es decir, en la fase de grupos.

La expectativa por esa fecha es enorme, porque es el inicio del Mundial, en donde todos los países comienzan a planificar el torneo, las sedes, las concentraciones, a estudiar a los rivales y a empezar a delinear el supuesto camino que podrían tener hasta la final del torneo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, será el encargado de llevar adelante el sorteo del Mundial 2026. Foto: EFE.

La particularidad en esta ocasión -que difiere de los otros sorteos mundialistas- es que no estarán las 48 selecciones clasificadas al Mundial, sino que serán 42 las confirmadas y las restantes lo harán con los repechajes de marzo del año próximo.

Los 32 países que ya clasificaron al Mundial 2026

Los 32 países que se ganaron su boleto a la próxima cita mundialista de manera definitiva son:

Anfitriones

Estados Unidos ,

México ,

Canadá.

Sudamérica

Argentina ,

Brasil ,

Colombia ,

Ecuador ,

Paraguay ,

Uruguay.

Asia

Australia ,

Irán ,

Japón ,

Jordania ,

Qatar ,

Arabia Saudita ,

Corea del Sur ,

Uzbekistán.

África

Argelia ,

Cabo Verde ,

Egipto ,

Costa de Marfil ,

Ghana ,

Marruecos ,

Senegal ,

Sudáfrica ,

Túnez.

Oceanía

Nueva Zelanda.

Europa

Inglaterra ,

Francia ,

Croacia ,

Portugal ,

Noruega.

Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales del Mundial 2026. Foto: EFE

Entre este lunes y martes podrían darse nuevos clasificados por parte de Europa y Centroamérica. Del viejo continente, las selecciones que dirimen por un boleto al Mundial son las siguientes:

Del Grupo A

Alemania y Eslovaquia (se enfrentan entre sí).

Del Grupo B

Suiza y Kosovo (se enfrentan entre sí).

Del Grupo C

Dinamarca y Escocia (se enfrentan entre sí).

Del Grupo E

España y Turquía (se enfrentan entre sí).

Del Grupo G

Países Bajos y Polonia.

Del Grupo H

Austria y Bosnia y Herzegovina (se enfrentan entre sí).

Grupo J

Bélgica, Macedonia del Norte y Gales (estos últimos dos se enfrentan entre sí).

Por parte de Centroamérica, los que tienen chances de llegar al Mundial son:

Del Grupo A

Surinam y Panamá.

Del Grupo B

Jamaica y Curazao (se enfrentan entre sí).

Del Grupo C

Honduras, Haití y Costa Rica (Costa Rica y Honduras se enfrentan entre sí).

