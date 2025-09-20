¡CELEBRANDO LA ÚLTIMA SERENATA!

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La intendente, Lic. Marcela Duarte recibió con mucha alegría a los jóvenes de la EES Nº108 “Dr. Danilo Luis Baroni”, quienes llegaron con su última serenata para compartir música, baile, abrazos y buenos deseos .

Un encuentro especial que refuerza nuestro compromiso de acompañar cada paso de nuestros estudiantes en esta etapa tan importante .

Felicitamos y agradecemos a todas las Promociones que pasaron a compartir un grato momento dejando recuerdos que perdurarán por siempre en nuestro corazón .

Simplemente gracias por tantas muestras de cariño!

