Dom. Sep 21st, 2025

OPERATIVOS INTEGRALES EN MARCHA

By Redaccion 4 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ya están en marcha los operativos integrales en los Barrios Norte Viejo y Reserva Norte, con el objeto de contar con espacios limpios y ordenados dando respuesta a sus necesidades cotidianas de nuestros vecinos 🤝🌟.
Las cuadrillas municipales trabajan en 🧹 limpieza, 🌿 desmalezado, 💡 arreglo de luminarias y 🛠️ nivelación de suelo, acciones que mejoran la calidad de vida y el entorno de cada barrio.
Con planificación, administración responsable y un Estado presente, llegaremos con estas acciones a todos los sectores de nuestra ciudad llevando mejoras y soluciones concretas

