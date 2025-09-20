OPERATIVOS INTEGRALES EN MARCHA
Ya están en marcha los operativos integrales en los Barrios Norte Viejo y Reserva Norte, con el objeto de contar con espacios limpios y ordenados dando respuesta a sus necesidades cotidianas de nuestros vecinos .
Las cuadrillas municipales trabajan en limpieza, desmalezado, arreglo de luminarias y nivelación de suelo, acciones que mejoran la calidad de vida y el entorno de cada barrio.
Con planificación, administración responsable y un Estado presente, llegaremos con estas acciones a todos los sectores de nuestra ciudad llevando mejoras y soluciones concretas