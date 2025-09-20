RESPONDEMOS CON HECHOS: RECAMBIO DE ARTEFACTOS LED

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Luego de la reciente lluvia y tormenta eléctrica que dañó parte del alumbrado público, realizamos el recambio de artefactos LED en distintos sectores de la ciudad.

Con estas acciones seguimos reafirmando nuestro compromiso de mantener una ciudad más iluminada , segura y en mejores condiciones para todos los vecinos .

Porque cada mejora en el alumbrado público es una inversión en la seguridad , la tranquilidad y la calidad de vida de nuestra comunidad.

