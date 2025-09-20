Dom. Sep 21st, 2025

RESPONDEMOS CON HECHOS: RECAMBIO DE ARTEFACTOS LED

Luego de la reciente lluvia y tormenta eléctrica  que dañó parte del alumbrado público, realizamos el recambio de artefactos LED  en distintos sectores de la ciudad.
Con estas acciones seguimos reafirmando nuestro compromiso  de mantener una ciudad más iluminada , segura  y en mejores condiciones para todos los vecinos .
  Porque cada mejora en el alumbrado público es una inversión en la seguridad , la tranquilidad y la calidad de vida de nuestra comunidad.

