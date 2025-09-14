Cayó Waldo Bilbao, uno de los narcos más buscados en Santa Fe

Waldo Bilbao, señalado como el tercer narco más buscado de Santa Fe, fue detenido el viernes por la noche tras una intensa persecución policial. El hombre, de 45 años, se encontraba oculto en un departamento del centro de Rosario y, según fuentes oficiales, ofreció resistencia hasta el último instante. La captura se concretó luego de una investigación que movilizó a diversas fuerzas provinciales y federales, marcando un golpe significativo contra el crimen organizado en la región.

El detenido era intensamente buscado por distintos organismos de seguridad, debido a que estaba sindicado como un prófugo de alto perfil con prioridad de captura. Según informaron desde el Gobierno de Santa Fe, Bilbao integraba una organización criminal comandada por su hermano Brian, quien todavía permanece prófugo. La investigación determinó que Waldo se encargaba del lavado de dinero de la banda, canalizando fondos a través de actividades legales, pero con dinero de origen ilícito, según los datos recabados por la pesquisa federal.

En torno a su captura, se había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aportaran información que facilitara su detención, reflejando la magnitud de su perfil delictivo y el interés de las autoridades por lograr su aprehensión. La recompensa se mantuvo vigente durante meses, mientras las brigadas continuaban su seguimiento y vigilancia sobre sus movimientos en la ciudad.

La detención se concretó gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Acciones Especiales de Santa Fe, dependiente de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía provincial. Bilbao fue localizado en un departamento de Colón al 1200, a pocas cuadras del río Paraná y en una zona estratégica del centro de Rosario. Durante el allanamiento, intentó esconderse en un pequeño habitáculo, pero fue rápidamente reducido por el personal policial que irrumpió en el lugar.