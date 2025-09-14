¿CÓMO EVITAR PERDER LA TARJETA ALIMENTAR? ANSES TE AYUDA A ACTUALIZAR TUS DATOS
La Tarjeta Alimentar es uno de los programas más importantes de la ANSES, ya que garantiza que las familias más vulnerables tengan acceso a la canasta básica alimentaria. Este beneficio se acredita de manera automática en la cuenta de los usuarios cada mes, pero para seguir cobrando es fundamental mantener los datos actualizados.
Pueden acceder al beneficio quienes cumplan con los siguientes requisitos:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Embarazadas a partir del tercer mes que cobren la AUE.
Personas con hijos con discapacidad que cobren AUH, sin límite de edad.
Titulares de Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos.
Mantener la información personal, familiar y de contacto actualizada en la base de datos de ANSES es clave, ya que la falta de actualización puede provocar la suspensión del pago del beneficio.
Cómo actualizar los datos en ANSES
Actualizar la información personal y familiar es sencillo y se puede hacer online o de manera presencial.
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar Información Personal y luego Domicilio y datos de contacto para verificar la información actual.
En la aplicación móvil, ingresar a Modificar datos.
Si los datos no están actualizados, iniciar una Atención Virtual y elegir la opción: Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar.
Adjuntar la documentación electrónica necesaria para completar el trámite.
Actualización presencial
El trámite también se puede realizar en cualquier oficina de ANSES sin turno previo, presentando:
DNI del titular
Partida de nacimiento de los hijos
En casos de adopción, documentación rectificada y sentencia judicial
Una vez actualizados los datos, la Tarjeta Alimentar continuará acreditándose automáticamente, evitando interrupciones en el beneficio.
La importancia de tener los datos actualizados
Evitar suspensiones de la Tarjeta Alimentar.
Garantizar que los depósitos se realicen en la cuenta correcta.
Mantener el derecho al beneficio para toda la familia, incluso en casos de hijos con discapacidad o embarazos en curso.