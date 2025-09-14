¿CÓMO EVITAR PERDER LA TARJETA ALIMENTAR? ANSES TE AYUDA A ACTUALIZAR TUS DATOS

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar Información Personal y luego Domicilio y datos de contacto para verificar la información actual.

En la aplicación móvil, ingresar a Modificar datos .

Si los datos no están actualizados, iniciar una Atención Virtual y elegir la opción: Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar.

Adjuntar la documentación electrónica necesaria para completar el trámite.

Actualización presencial

El trámite también se puede realizar en cualquier oficina de ANSES sin turno previo, presentando:

DNI del titular

Partida de nacimiento de los hijos

En casos de adopción, documentación rectificada y sentencia judicial

Una vez actualizados los datos, la Tarjeta Alimentar continuará acreditándose automáticamente, evitando interrupciones en el beneficio.

La importancia de tener los datos actualizados