CASTELLI UN ÉXITO EL ENCUENTRO DE HOCKEY ORGANIZADO POR ARAUCANOS

En la jornada del domingo 19 de marzo en la cancha de hockey local, Araucanos Hockey Club organizo un encuentro de hockey donde participaron equipo de varias localidades de la provincia del Chaco y la región, desde la organización nos dijeron que supero las expectativas y fue un rotundo éxito.-

Los clubes y equipos participantes fueron los siguientes

ARAUCANOS hockey club de Juan José Castelli con las siguientes categorías Sub 12. Sub 14. Sub 16. Sub 21. Primera damas. Mamis y Caballeros

Valquirias de Saenz Peña con las siguientes categorías Sub 14. Sub 16. Mamis y Caballeros.-

Boqueron de tres Isletas con las siguientes categorías Sub 14. Sub 16. Mamis y Caballeros.-

Pampa del indio con la categoría mamis.

Miraflores, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, Comandancia Frías, Villa Río Bermejito Y Aprendices De Sáenz Peña con equipo mixtos.-

Relacionado