CASTELLI: LA SECRETARÍA DE AMBIENTE INICIÓ TRABAJOS DE FORESTACIÓN Y REPOSICIÓN DE PLANTINES EN LA VEREDA DEL CEMENTERIO LOCAL.
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Desde el área informaron que estas acciones forman parte de un plan sostenido que busca impulsar el arbolado urbano , destacando la importancia que representa para el ambiente y el ecosistema de nuestra ciudad.
Una cuadrilla municipal lleva adelante las tareas de recambio y forestación en veredas, garantizando el cuidado y crecimiento de nuevos ejemplares.
Asimismo, anunciaron que continúa la entrega de plantines en la Oficina de Ambiente, promoviendo la creación de espacios verdes y acompañando a los vecinos que deseen sumar árboles en sus hogares.
Finalmente, se recordó a la comunidad la importancia de colaborar con el cuidado de los árboles recientemente colocados, porque entre todos podemos lograr una ciudad más arbolada, verde y saludable