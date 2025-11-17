SUDOESTE CHAQUEÑO: RAYO MATÓ 31 ANIMALES DE FORMA FULMINANTE
Juan Carlos Sequencia, es productor agropecuario. En su campo, ubicado entre Charata y Las Breñas, sufrió la consecuencia de un fenómeno climático nunca visto en la región, al menos en los últimos 30 años, un rayo fulminó en un instante 31 animales.
“Un día tranquilo, me ha ido en la mañana al campo, veía una tormenta que se levantaba, salió un chaparrón, me vine al pueblo, como después le pregunté al encargado si había llovido, me dijo que llovió 10 mm. A media tarde me llama mi hijo, y me dice ‘venite’ porque hay un montón de animales muertos’. ¿Llegué y me encontré con la triste imagen: veintinueve animales muertos sobre un alambrado”, indicó
Finalmente, la tormenta eléctrica que se cernía sobre parte de la región, tuvo su lamentable consecuencia con una centella matando a 29 animales, de un lote de entre 180, pero en el recorrido del lunes, se encontraron con dos más, también cerca del alambrado.
En cuanto a lo monetario, Sequencia estima una pérdida de alrededor de 40, 45 millones de pesos.
