Un jubilado que llevaba años probando suerte en la Quiniela sorprendió a todos después de quedarse con una enorme fortuna y contar cuál será el emotivo destino de su premio, lejos de “delirar” el dinero en lujos, viajes o excentricidades.

El afortunado tiene 67 años, vive en Lenawee, en el condado de Michigan (Estados Unidos), se llama Douglas y obtuvo su fortuna gracias al “Lucky for Life”, un juego de la Lotería estatal muy popular entre los apostadores de la región.

El hombre tuvo la oportunidad de elegir la opción de recibir 25.000 dólares por año de por vida, una cifra que equivale a unos 34 millones de pesos anuales. Sin embargo, prefirió tener el dinero en un solo pago y finalmente se llevó 390.000 dólares.

El premio equivale a unos 532 millones de pesos antes de impuestos, una cifra enorme para cualquiera que sueña con acertar aunque sea un mínimo en la lotería, y su decisión de cobrar todo de inmediato tiene que ver con la ayuda que quiere brindar.

Jubilado ganó la Quiniela y emocionó a todos con su gesto

Douglas Higgins, el jubilado de 67 años, se convirtió en noticia después de revelar el destino solidario que le dará a su fortuna. “Juego regularmente al Lucky For Life y, después de los sorteos, anoto los números ganadores y reviso mis boletos”, contó en diálogo con los responsables de la lotería cuando se acercó a cobrar.

Al recordar el momento exacto en el que confirmó que había ganado, no ocultó su sorpresa. “Estaba marcando los números que coincidían en mi boleto y, al terminar, pensé: ‘Un momento, ¿tengo cinco números?’”, explicó, para luego sumar lo que sintió al revisar todo otra vez.

Jubilado ganó una fortuna en la lotería gracias al juego «Lucky for life» (Imagen: Click On Detroit).

“Revisé los números y me quedé atónito al descubrir que había ganado 25.000 dólares al año de por vida. ¡Fue una sensación increíble, pero también me puso nervioso tener un boleto con tanto dinero en las manos!”, dijo el hombre.

Con el premio confirmado, Higgins adelantó que su prioridad será acompañar a los suyos: según reveló el medio Michigan Live, el ganador planea ayudar a su familia, pagar su casa y usar el resto del premio para ahorrar, remarcando que busca estar preparado para cualquier gasto futuro.

El afortunado acertó los cinco números blancos – 01 – 10 – 30 – 32 – 33 – en el sorteo del 27 de octubre, y su vida cambió en un instante. El boleto ganador lo compró en la tienda Meijer ubicada en el 3600 de West Carleton Road, en Hillsdale.