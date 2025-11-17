PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hombres armados atacaron un internado público femenino en el estado nigeriano de Kebbi la madrugada del lunes, mataron al subdirector y secuestraron a 25 estudiantes, informó la policía. Este es el último secuestro masivo ocurrido en el noroeste del país.

Los asaltantes, armados con rifles y, al parecer, utilizando tácticas coordinadas, irrumpieron en la Escuela Secundaria Integral Femenina del Gobierno en la ciudad de Maga alrededor de las 4:00 a. m., hora local. Se enfrentaron a tiros con la policía antes de escalar la valla perimetral y secuestrar a las estudiantes, declaró el portavoz policial Nafiu Abubakar Kotarkoshi.

El subdirector Hassan Yakubu Makuku murió baleado mientras se resistía al ataque, y otro miembro del personal resultó herido de bala.

La policía informó que se han desplegado unidades tácticas adicionales, soldados y vigilantes locales para rastrear lasposibles rutas de escape y los bosques circundantes en una operación de búsqueda y rescate.

El noroeste de Nigeria ha sido escenario de repetidos secuestros de estudiantes por parte de bandas armadas que exigen rescates, a pesar de las promesas del Gobierno de mejorar la seguridad en la región. El grupo islamista Boko Haram secuestró a 270 estudiantes en 2014 en la ciudad nororiental de Chibok. Si bien muchas de las niñas lograron escapar o fueron liberadas posteriormente, algunas jamás regresaron.