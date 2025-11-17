VILLA LUZURIAGA: SAMEEP AVANZA CON OBRAS QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En Resistencia, Sameep ejecutó trabajos de extensión de red de agua potable en Villa Luzuriaga, sobre el Pasaje Mármol al 2500, donde se instalaron 70 metros de cañería para realizar el cierre de malla. La intervención permitirá que muchas familias de la zona accedan al servicio, dando respuesta a un sector que históricamente estuvo postergado.

El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, subrayó que estos trabajos reflejan el compromiso del Directorio de la empresa: “La orden es clara: atender al vecino y dar respuestas que nunca se dieron. En este caso, después de años, estamos realizando una intervención integral en una zona olvidada por mucho tiempo”.

Altamirano destacó además el agradecimiento de los habitantes del lugar: “Los vecinos nos expresaron su emoción por saber que finalmente podrán contar con agua potable. Es una satisfacción enorme ver cómo este servicio llega a muchas familias que lo necesitaban”.

Por su parte, el coordinador de Zona I, Jonathan Roa, señaló que con estas acciones se están resolviendo problemas históricos: “Durante años la comunidad sufrió la falta de respuestas. Hoy estamos dando soluciones concretas”.

Roa agregó que muchas de estas familias figuraban como clientes de la empresa, pero nunca tuvieron cañerías instaladas. “Les prometieron muchas veces, pero la solución nunca llegó hasta hoy”, finalizó.

