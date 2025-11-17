Javier Milei y Donald Trump compartirán el sorteo del Mundial 2026 en Washington

El mandatario llegará así a su viaje número quince a territorio estadounidense desde que asumió la gestión. En esta ocasión, además del evento deportivo, existe una expectativa adicional: podría concretarse la firma del acuerdo comercial que la Casa Blanca anunció semanas atrás. Aunque ese punto “no está confirmado por los canales oficiales”, en el entorno presidencial aseguran que Milei tiene la intención firme de avanzar en ese entendimiento siempre que la agenda bilateral lo permita.

Si bien no trascendieron detalles de la comitiva que lo acompañará, la visita se interpreta como un nuevo capítulo en la estrategia internacional del jefe de Estado, quien busca profundizar su alineamiento con Washington. Con el calendario mundialista generando atención global y el clima político estadounidense dominado por la figura de Trump, el sorteo se convertirá en un escenario que Milei aprovechará para reforzar su presencia internacional, exhibir cercanía con su par republicano y, al mismo tiempo, seguir posicionándose en el tablero político regional.