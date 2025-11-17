EMBARGAN BIENES DE PAOLTRONI Y SE AGRAVAN LAS SOSPECHAS POR ESTAFAS GANADERAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Justicia Federal y la Justicia de Formosa dispusieron embargos contra el senador Francisco Paoltroni en el marco de causas por presunto fraude y desmontes ilegales, medidas que se extienden tanto a su patrimonio personal como a empresas asociadas. La información fue difundida por el medio Agenfor y generó fuerte preocupación en el sector ganadero formoseño.

En el Juzgado Federal N.º 2, la magistrada Belén López Macé ordenó un embargo por $134 millones por un presunto fraude contra la sucursal del Banco Nación de Quitilipi. En esta causa, el senador y socios de Ganaderos de Formosa S.R.L. y Agroindustria de Formosa S.R.L. son investigados por cheques emitidos y posteriormente desconocidos.

A esta situación se suman embargos dictados por la Justicia provincial, tras ejecuciones impulsadas por la Fiscalía de Estado por multas aplicadas por el Ministerio de la Producción y Ambiente. Las sanciones alcanzan a las firmas CSI S.R.L., El Divisadero S.R.L., CONAGRI S.A. y Agroindustria S.R.L., vinculadas al legislador, por desmontes ilegales de 904 hectáreas en zonas rurales de Ibarreta, Estanislao del Campo y Subteniente Perín.

Fuentes citadas por Agenfor detallan que los $104 millones ejecutados representan apenas una fracción del monto total por el desmonte de 2.239 hectáreas, por lo que se prevén nuevas medidas judiciales en el corto plazo.

A su vez, registros de SENASA revelan que entre 2017 y 2024 el stock de hacienda del senador pasó de 141 a 3.390 cabezas, un incremento superior al 2300%, que productores consideran difícil de justificar. En paralelo, referentes rurales denuncian un presunto circuito de compra informal de hacienda, donde Paoltroni habría adquirido animales “en negro” a mitad de precio para luego blanquearlos y venderlos en remates de la Sociedad Rural de Comandante Fontana. “Es un negocio fabuloso, pero a costa de los productores”, advirtió Ramón “Manincho” Echazú.

