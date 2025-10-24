CASTELLI ES AMBIENTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este viernes 24 de octubre a las 18:30 hs te esperamos en el Pulmón Verde 🍃 para compartir una jornada especial dedicada al cuidado de nuestro entorno 🌎✨

🌱 Entrega de plantines a través del Eco-canje ♻️

Traé tus botellas plásticas y llevate un plantín 🌳🌺

👉 Especies: uva brasilera, seibo, paraíso, palo bolilla, aromito, palmera y muchas más 🌼🌴

💚 Imposición del nombre Enzo G. Ferrari al Pulmón Verde 🌳

🥋 Muestra de la Escuela de Karate-Do Kyudokan «Enzo Ferrari»

Sumate a esta propuesta que promueve el amor por la naturaleza y el compromiso con un Castelli más limpio, verde y sostenible 🌍🌱

📍 Pulmón Verde – Viernes 24/10 – 18:30 hs

Relacionado