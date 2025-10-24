BANCO DEL CHACO: ¿CÓMO SOLICITAR EL ANTICIPO DEL MEDIO AGUINALDO?

E l Nuevo Banco del Chaco habilitó el préstamo por anticipo de aguinaldo para el personal de la administración pública provincial, empresas del Estado, Ecom, Sameep, Secheep, municipalidades, así como también para empleados y profesionales de empresas privadas que acrediten haberes en la entidad.

La solicitud se puede realizar de manera segura, rápida y simple a través de NBCH24 Online Banking, disponible las 24 horas, todos los días, con acreditación inmediata en cuenta. Se puede acceder desde la app NBCH24 o desde la versión web en 24.nbch.com.ar.

El monto disponible para cada cliente se puede consultar en la página web del Nuevo Banco del Chaco, disponible en www.nbch.com.ar, en el menú Personas > Consulta de disponibles anticipos. El servicio está habilitado para clientes en situación regular en el sistema financiero.

Además, quienes prefieran otros canales pueden solicitar el préstamo por anticipo de aguinaldo a través de cajeros automáticos, con acreditación en 48 horas, o de manera presencial en todas las sucursales NBCH de la provincia.

CÓMO SOLICITAR EN NBCH24

El préstamo por anticipo de aguinaldo se puede solicitar desde la app o la web 24.nbch.com.ar. Se debe ingresar a la opción Préstamos del menú de operaciones. Allí, se visualizarán todas las líneas disponibles y, mediante el botón «Simular», se puede conocer el monto y condiciones.

Para confirmar la operación, solo es necesario aceptar los términos y condiciones y validar con biometría facial.

Todos los instructivos y tutoriales para operar en NBCH24 Online Banking están disponibles en el canal oficial de YouTube @NuevoBancoDelChaco y en la web nbch.com.ar/NBCH24.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290, o por medio de las redes sociales oficiales.